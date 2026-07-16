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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حاريص بالتزامن مع اطلاق قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة حداثا لجهة بلدة بيت ياحون

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2026-07-16 | 16:03
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حاريص بالتزامن مع اطلاق قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة حداثا لجهة بلدة بيت ياحون
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حاريص بالتزامن مع اطلاق قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة حداثا لجهة بلدة بيت ياحون

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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