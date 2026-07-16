المقاومة الإسلامية في العراق تعلن رصد مكافأة مالية قدرها 10 مليون دولار "جُمعت من تبرعات أبنائها وأنصارها" وقالت إنها "مخصصة لمن يقتل ترامب أو لمن يقضي بتخصيصها أو توجيهها لفرد أو مجموعة أو كيان أو مؤسسة"

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