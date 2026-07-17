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o
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31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
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o
كسروان
27
o
متن
27
o
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التحكم المروري: تم رفع الحادث المروري بعد نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري والسير الى تحسن تدريجي
آخر الأخبار
2026-07-17 | 01:49
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التحكم المروري: تم رفع الحادث المروري بعد نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري والسير الى تحسن تدريجي
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