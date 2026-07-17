كتانة للـLBCI: لا نفكر بالمناطقية بل بالإنسان ووحدة الحركة والتحدي لدينا هو الحماية واحترام القانون الدولي الإنساني وتأمين مسار آمن

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رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي للـLBCI: حملة "دعمكن أساس" المالية مهمة لأنها تحمل المواطن اللبناني مسؤولية تجاه مجتمعه في الإغاثة والصحة وهي دعم مالي للجان والفروع للقيام بواجبتهم الإنسانية والمساهمة في هذه الحملة هي من واجبات كل مواطن