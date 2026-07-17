التلفزيون الرسمي نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف طائرات مقاتلة أميركية متمركزة في الأردن

كتانة للـLBCI: المشكلة في التطوع اليوم هي أن العالم تريد أن تعيش وهذا هو الخطر الذي نعمل على وضع حوافز في موضوعه مع المتطوعين من تدريبات ومهارات تدريبية وعلاقات داخلية ودولية

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