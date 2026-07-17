مصادر أمنية لرويترز: مسيرتان تستهدفان معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية غربي السليمانية بالعراق

الخارجية الكويتية: ندين العدوان الإيراني الذي طال محطة كهرباء وأسفر عن أضرار في وحدات توليد الطاقة

الخارجية الكويتية: ندين العدوان الإيراني الذي طال محطة كهرباء وأسفر عن أضرار في وحدات توليد الطاقة

موقع كبلر للبيانات الملاحية: انخفاض حركة عبور السفن في مضيق هرمز أمس إلى 8 فقط في أدنى حركة منذ 3 أسابيع