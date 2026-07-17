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الخارجية الكويتية: العدوان الإيراني على محطة الكهرباء انتهاك للسيادة واستمرار هذا النهج العدواني تصعيد خطير

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2026-07-17 | 07:11
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الخارجية الكويتية: العدوان الإيراني على محطة الكهرباء انتهاك للسيادة واستمرار هذا النهج العدواني تصعيد خطير
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الخارجية الكويتية: العدوان الإيراني على محطة الكهرباء انتهاك للسيادة واستمرار هذا النهج العدواني تصعيد خطير

 
 
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