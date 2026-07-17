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الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا مستمرة حتى "يعود الهدوء" إلى جنوب البلاد

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2026-07-17 | 08:31
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الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا مستمرة حتى &quot;يعود الهدوء&quot; إلى جنوب البلاد
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الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا مستمرة حتى "يعود الهدوء" إلى جنوب البلاد

 
 
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