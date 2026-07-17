الوكالة الوطنية للاعلام: القوات الإسرائيلية أقدمت على نسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل

حكومة إقليم كردستان العراق: ندين الهجمات الإيرانية على أراضي الإقليم ونطالب طهران بوقف فوري للتصعيد

حكومة إقليم كردستان العراق: ندين الهجمات الإيرانية على أراضي الإقليم ونطالب طهران بوقف فوري للتصعيد

أ.ف.ب: الجيش الكويتي يشير إلى إصابات في صفوفه جراء الهجمات الإيرانية