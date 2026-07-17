وكالة نقلا عن الجيش الإيراني: البحرية الإيرانية أطلقت صاروخا باتجاه سفينة أميركية "معادية" في شمال المحيط الهندي

القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي والضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف قدراتها العسكرية

القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي والضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف قدراتها العسكرية

رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان لـ"جدل": نريد ان ننتهي من موضوع النفايات في العاصمة وهو شائك منذ فترة طويلة وسنعمل على وضع الخطة السليمة لمعالجته