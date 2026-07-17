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وكالة نقلا عن الجيش الإيراني: البحرية الإيرانية أطلقت صاروخا باتجاه سفينة أميركية "معادية" في شمال المحيط الهندي

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2026-07-17 | 15:51
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وكالة نقلا عن الجيش الإيراني: البحرية الإيرانية أطلقت صاروخا باتجاه سفينة أميركية &quot;معادية&quot; في شمال المحيط الهندي
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وكالة نقلا عن الجيش الإيراني: البحرية الإيرانية أطلقت صاروخا باتجاه سفينة أميركية "معادية" في شمال المحيط الهندي

 
 
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