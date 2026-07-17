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o
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الجزيرة عن مصادر أمنية عراقية: الدفاعات الجوية لقوات التحالف تصدت لمسيرات حاولت استهداف القنصلية الأميركية في أربيل
آخر الأخبار
2026-07-17 | 16:18
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الجزيرة عن مصادر أمنية عراقية: الدفاعات الجوية لقوات التحالف تصدت لمسيرات حاولت استهداف القنصلية الأميركية في أربيل
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