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الحرس الثوري: إذا ضربت أميركا جسورا وبنى تحتية فسندمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات بشركات للأميركيين حصص فيها بالمنطقة

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2026-07-17 | 16:52
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الحرس الثوري: إذا ضربت أميركا جسورا وبنى تحتية فسندمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات بشركات للأميركيين حصص فيها بالمنطقة
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الحرس الثوري: إذا ضربت أميركا جسورا وبنى تحتية فسندمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات بشركات للأميركيين حصص فيها بالمنطقة

 
 
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