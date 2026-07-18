الجيش الكويتي: يجري الآن التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران

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رويترز نقلا عن وكالة: الحرس الثوري الإيراني يقول إن الدول المضيفة لقوات أميركية ينبغي أن تتوقع "ردود فعل مماثلة" إذا تم استخدام أراضيها لشن هجمات على إيران