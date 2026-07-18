احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٨ جرحى في ١١ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

إعلام إيراني نقلا عن مسؤول محلي: صواريخ عدة أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في جاسك

إعلام إيراني نقلا عن مسؤول محلي: صواريخ عدة أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في جاسك

رويترز نقلا عن وكالة: الحرس الثوري الإيراني يقول إن الدول المضيفة لقوات أميركية ينبغي أن تتوقع "ردود فعل مماثلة" إذا تم استخدام أراضيها لشن هجمات على إيران