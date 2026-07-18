منشور على إكس: الخطوط الجوية الكويتية تقول إنها أعادت جدولة معظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي اليوم السبت

مسؤول بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران: انقطاع مياه الشرب عن قرى في جاسك إثر هجمات معادية على مضخات تحلية

مسؤول بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران: انقطاع مياه الشرب عن قرى في جاسك إثر هجمات معادية على مضخات تحلية

بيانات حكومية: عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2181 حالة منها 864 وفاة