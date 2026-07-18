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تسنيم عن وزارة التعليم: إلغاء الامتحانات النهائية الأحد والاثنين بهرمزغان وبوشهر وخوزستان وسيستان وبلوشستان

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2026-07-18 | 02:13
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تسنيم عن وزارة التعليم: إلغاء الامتحانات النهائية الأحد والاثنين بهرمزغان وبوشهر وخوزستان وسيستان وبلوشستان
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تسنيم عن وزارة التعليم: إلغاء الامتحانات النهائية الأحد والاثنين بهرمزغان وبوشهر وخوزستان وسيستان وبلوشستان

 
 
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