وزارة الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: انفجار صاروخ اعتراضي فوق سهل مرجعيون بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة كريات شمونة مشيرةً إلى أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد التحقيق