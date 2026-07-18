الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على النبطية الفوقا

زيلنسكي: استهدفنا منشأتين لوجستيتين مهمتين في منطقتي موسكو وتامبوف ردا على هجمات روسية على بنيتنا التحتية

زيلنسكي: استهدفنا منشأتين لوجستيتين مهمتين في منطقتي موسكو وتامبوف ردا على هجمات روسية على بنيتنا التحتية

الوكالة الوطنية للإعلام: انفجار صاروخ اعتراضي فوق سهل مرجعيون بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة كريات شمونة مشيرةً إلى أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد التحقيق