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وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية
آخر الأخبار
2026-07-18 | 05:46
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وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية
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