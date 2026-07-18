الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الكويتي: اعتراض الهجمات المعادية أدى الى سقوط شظايا في عدد من المناطق وأسفر عن أضرار مادية ولا إصابات

آخر الأخبار
2026-07-18 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الكويتي: اعتراض الهجمات المعادية أدى الى سقوط شظايا في عدد من المناطق وأسفر عن أضرار مادية ولا إصابات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الكويتي: اعتراض الهجمات المعادية أدى الى سقوط شظايا في عدد من المناطق وأسفر عن أضرار مادية ولا إصابات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الكويتي:

اعتراض

الهجمات

المعادية

شظايا

المناطق

وأسفر

أضرار

مادية

إصابات

LBCI التالي
المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية: مقتل 50 شخصا وإصابة 500 في هجمات أميركية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية
انفجار جسم غريب بآلية للجيش اللبناني خلال مرورها بمنطقة المنصوري
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:13

تفجير كبير عند أطراف زوطر الشرقية لجهة ميفدون

LBCI
أخبار دولية
10:06

إيران تعلن قصف مواقع عسكرية أميركية في الخليج ردا على استهداف متكرر لأراضيها

LBCI
أخبار دولية
09:40

إيران: واشنطن انتهكت مذكرة تفاهم إسلام آباد وطهران علّقت التزاماتها

LBCI
أخبار دولية
09:28

توقيف 119 شخصا في تركيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:13

تفجير كبير عند أطراف زوطر الشرقية لجهة ميفدون

LBCI
آخر الأخبار
07:34

المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية: مقتل 50 شخصا وإصابة 500 في هجمات أميركية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

LBCI
آخر الأخبار
06:46

انفجار جسم غريب بآلية للجيش اللبناني خلال مرورها بمنطقة المنصوري

LBCI
آخر الأخبار
06:05

الوكالة الرسمية نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية: تعرض أحد المنشآت النفطية لهجوم إيراني مما تسبب في إصابات وأضرار مادية جسيمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-06-06

طقس ربيعي معتاد... هل ترتفع درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
2026-03-06

الجزيرة: تجدد الغارات على مرتفعات جنتا في البقاع شرقي لبنان

LBCI
خبر عاجل
2026-07-09

نتنياهو: محاور تندثر وأخرى تنهض في الشرق الأوسط ونحن نستعد لكل السيناريوهات والحفاظ على تفوقنا الجوي أساسي لأمننا القومي ومفتاح للحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-03

إصابة في غارة على برج قلاويه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
08:03

قبل نهائي المونديال... فرنسا وإنجلترا تتنافسان على المركز الثالث

LBCI
أخبار دولية
08:01

رئيس الوزراء العراقي يختتم زيارته إلى واشنطن بتوقيع أكثر من 50 اتفاقًا ومذكرة تفاهم

LBCI
أخبار لبنان
07:53

اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا طالبت بتنفيذ قرار إعفاء المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل

LBCI
أخبار لبنان
06:32

البساط تفقد مرفأ صيدا الحديث: تحمّلت المدينة وقدّمت الكثير وتستحق رؤية اقتصادية متكاملة تعيدها إلى سكة الإنماء

LBCI
أمن وقضاء
01:22

الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا

LBCI
رياضة
13:47

بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

آبل تتهم OpenAI بالسرقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:36

كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل

LBCI
اقتصاد
10:54

"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية

LBCI
أمن وقضاء
04:55

ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية

LBCI
خبر عاجل
07:16

الجيش: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور

LBCI
خبر عاجل
03:23

الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض

LBCI
أخبار لبنان
11:02

وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا

LBCI
حال الطقس
01:30

الحرارة ترتفع بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 18-7-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More