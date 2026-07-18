وزير الحرب الأميركي: مقتل الجنود الأميركيين في الأردن لن يزيدنا إلا عزماً وإصراراً

بيان أوروبي خليجي: نرفض أي سيطرة أو رسوم على الملاحة في مضيق هرمز وحرية الملاحة والمرور حق مكفول بموجب القانون الدولي ولا يجوز لأي دولة تعليق المرور أو عرقلته أو إخضاعه لأي شروط

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