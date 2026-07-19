هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أميركي: الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط

الرئيس عون يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عند الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة أي 4:30 بعد الظهر بتوقيت لبنان

الرئيس عون يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عند الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة أي 4:30 بعد الظهر بتوقيت لبنان

القيادة المركزية الأميركية: نحو 50 ألفاً من قواتنا ينتشرون في الشرق الأوسط وعلى درجة عالية من الجهوزية