الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس للـLBCI: يُسجَّل لهذه الحكومة موقفها بشأن حصرية السلاح ولكن لديّ مآخذ على ملفي الضرائب والمحروقات وبفضل ضغطنا تمكّنا من إقناع الرئيس سلام بالتراجع عن هذه الخطوات ومن غير المقبول أن ترتكب الحكومة مثل هذه الهف

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