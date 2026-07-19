سانا: الشّرع يعيّن أنس خطاب مديراً للأمن الوطني إضافة لمهامه كوزير للداخلية

الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس للـLBCI: من غير المقبول مجاراة صندوق النقد دائمًا وتحية للجنة المال والموازنة التي أخذت بقرار المصرف المركزي بوجه صندوق النقد فهذا الصندوق موجود لمساعدة لبنان وليس للتدخل في آلية اتخاذ القرار داخل مصرف لبنان

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