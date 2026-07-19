الجيش الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد

التلفزيون الإيراني: دوي انفجار في مدينة آبادان في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد

التلفزيون الإيراني: دوي انفجار في مدينة آبادان في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد

وزير الطاقة الأميركي: إذا كانت إيران مستعدة للحل الدبلوماسي فسيكون هذا هو الحل وإلا فسنواصل ضمان حركة الملاحة