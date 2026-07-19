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o
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o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: منشأة دارخوين بإيران في مراحل البناء الأولية ولم تكن بها مواد نووية بآخر زيارة
آخر الأخبار
2026-07-19 | 10:25
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: منشأة دارخوين بإيران في مراحل البناء الأولية ولم تكن بها مواد نووية بآخر زيارة
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