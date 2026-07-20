الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات وهمية على الحدود الشمالية وفوق جرود عكار والهرمل

الوكالة الوطنية للإعلام: سماع 3 تفجيرات متتالية في منطقة حقل القليعة - قضاء مرجعيون ناجمة عن قيام وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر وقذائف وصواريخ غير منفجرة في إطار عمليات إزالة مخلفات العدوان الإسرائيلي وتأمين المنطقة

الوكالة الوطنية للإعلام: سماع 3 تفجيرات متتالية في منطقة حقل القليعة - قضاء مرجعيون ناجمة عن قيام وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر وقذائف وصواريخ غير منفجرة في إطار عمليات إزالة مخلفات العدوان الإسرائيلي وتأمين المنطقة

وزير الإعلام بعد الإجتماع الوزاري في السراي: نواف سلام اعتبر أن زيارة وزير الإقتصاد الى سوريا هي زيارة ذات نتائج ملموسة فيما أشار وزير الإقتصاد الى وجود 42 اتفاقية بين لبنان وسوريا ستجري مراجعتها من قبل الوزراء المعنيين