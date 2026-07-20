مريض بحاجة ماسة الى 5 وحدات دم من فئة A+ في مستشفى المشرق... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 71541536

الوكالة الوطنية للاعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري في قضاء صور

الوكالة الوطنية للاعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري في قضاء صور

الوكالة الوطنية للإعلام: سماع 3 تفجيرات متتالية في منطقة حقل القليعة - قضاء مرجعيون ناجمة عن قيام وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر وقذائف وصواريخ غير منفجرة في إطار عمليات إزالة مخلفات العدوان الإسرائيلي وتأمين المنطقة