رويترز: دوي صفارات الإنذار في الأردن

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مسؤول أميركي: إنشاء المناطق التجريبية الأولية في جنوب لبنان يمثل تقدما حقيقيا على الأرض وهو فرصة للدولة اللبنانية كي تسيطر فعلا على مناطق هيمن عليها حزب الله