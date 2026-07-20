مسؤول أميركي: إنشاء المناطق التجريبية جنوبي لبنان سيسهم في بناء الثقة بين الأطراف وخلق زخم للتقدم نحو السلام

مسؤول أميركي: الجيش اللبناني سيتولى المسؤولية عن المناطق التجريبية وتطهيرها من أسلحة وبنى تحتية إرهابية

مسؤول أميركي: الجيش اللبناني سيتولى المسؤولية عن المناطق التجريبية وتطهيرها من أسلحة وبنى تحتية إرهابية

مسؤول أميركي: إنشاء المناطق التجريبية الأولية في جنوب لبنان يمثل تقدما حقيقيا على الأرض وهو فرصة للدولة اللبنانية كي تسيطر فعلا على مناطق هيمن عليها حزب الله