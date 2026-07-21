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o
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الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات تجهيزات للجيش الأميركي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعريفجان بالكويت
آخر الأخبار
2026-07-21 | 00:01
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الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات تجهيزات للجيش الأميركي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعريفجان بالكويت
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