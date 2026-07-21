الجيش الإيراني: سنواصل العمليات الهجومية حتى يتم ردع العدو عن استمرار اعتداءاته على البلاد

النائب ملحم خلف للـLBCI: حزب الله أمامه خيار أساسي: هل نريد سويةً أن نبني الدولة الباسطة سلطتها والمدافعة عن أرض وناس هذه البلاد؟

النائب ملحم خلف للـLBCI: حزب الله أمامه خيار أساسي: هل نريد سويةً أن نبني الدولة الباسطة سلطتها والمدافعة عن أرض وناس هذه البلاد؟

معلومات للـLBCI: فوج الهندسة في الجيش اللبناني فجر جسما مشبوها على الطريق المؤدي الى زوطر الغربية ضمن اطار تطبيق المرحلة الاولى من المناطق التجريبية