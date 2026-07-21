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هيئة التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 17 ميلا بحريا شرق سواحل دبا بالإمارات

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2026-07-21 | 03:36
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هيئة التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 17 ميلا بحريا شرق سواحل دبا بالإمارات
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هيئة التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 17 ميلا بحريا شرق سواحل دبا بالإمارات

 
 
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