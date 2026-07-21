هيئة التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 17 ميلا بحريا شرق سواحل دبا بالإمارات

هيئة التجارة البحرية البريطانية: ربان السفينة أفاد بتعرضها لإصابة من مقذوف مجهول ما أدى لتلف جهاز التوجيه

هيئة التجارة البحرية البريطانية: ربان السفينة أفاد بتعرضها لإصابة من مقذوف مجهول ما أدى لتلف جهاز التوجيه

بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن: لم تعبر أي سفينة مضيق هرمز اليوم