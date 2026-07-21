الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة كفرتبنيت

النائب ملحم خلف للـLBCI: حزب الله يجب أن يكون لديه موقف صريح وواضح بكيفية المشاركة بقيام الدولة القادرة وهذه الدولة القادرة هي المسؤولة عن الدفاع عن أهلنا وأرضنا

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