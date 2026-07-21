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أكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة حزب الله

آخر الأخبار
2026-07-21 | 06:30
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة حزب الله
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة حزب الله

 
 
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