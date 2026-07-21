أكسيوس عن مسؤول أميركي: بعد التحقق من خلو المناطق من أسلحة حزب الله سيتم الانتقال للمرحلة الثانية

وزارة الكهرباء الكويتية: تعرض عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه لهجوم إيراني أمس الاثنين

وزارة الكهرباء الكويتية: تعرض عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه لهجوم إيراني أمس الاثنين

أكسيوس عن مسؤول أميركي: ما زلنا نتفاوض مع إسرائيل ولبنان بشأن جهة التحقق من خلو المناطق من أسلحة حزب الله