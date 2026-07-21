الخارجية الفرنسية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد احتجاز موظفين في سفارة باريس

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بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من مطار بيروت: الكنيسة المارونية كما قلت للبطريرك الراعي هي الأخت الكبرى لكنائس الشرق ودورها كبير جدا وفي مناسبات كتطويب البطريرك الحويك فمن الضروري أن نكون موجودين