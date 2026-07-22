ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت والنفط الخام الأميركي 3% مع تصاعد حرب الشرق الأوسط

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية باتجاه جبيل والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية باتجاه جبيل والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

مستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين للـLBCI: الشعب اللبناني اليوم بأكثريته الساحقة يريد السلام وحتى في الطائفة الشيعية هناك فريق كبير صامت في الوضع الحالي لأنه خائف من عدم تحقيق السلام