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الوكالة الوطنية: قصف مدفعيّ متقطع يستهدف مرتفع علي الطاهر
آخر الأخبار
2026-07-22 | 05:51
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الوكالة الوطنية: قصف مدفعيّ متقطع يستهدف مرتفع علي الطاهر
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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