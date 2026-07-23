محافظة القدس: 1300 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القوميّ إيتمار بن غفير يقتحمون المسجد الأقصى في تصعيد خطير

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نقيب أصحاب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي للـLBCI: لبنان زاخر في تنوّعه السياحيّ على مدار السنة وعلى تنوّع السياحة من السياحة الرياضية والدينية وغيرهما