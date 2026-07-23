رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز للـLBCI: قرار الرئيس الأميركي يعكس تفاؤلًا بمستقبل لبنان ورفع الحظر يفتح المجال أمام إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة

التالي

رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدنيّ الكابتن محمد عزيز للـLBCI: الشركات بعد قيامها بجدول اقتصاديّ وتحضيرات معيّنة تعلن بدء الرحلات المباشرة مع أميركا ويحتاج ذلك إلى أشهر عمومًا