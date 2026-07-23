الرئيس عون واللبنانية الاولى عادا من واشنطن

الرئيس سلام بحث مع النائب ميشال الضاهر الأوضاع العامة وشؤون منطقة البقاع والمستجدات الاقتصادية في البلاد

الرئيس سلام بحث مع النائب ميشال الضاهر الأوضاع العامة وشؤون منطقة البقاع والمستجدات الاقتصادية في البلاد

سيارة تابعة للاسعاف الصحيّ دخلت الى زوطر الغربية مع الجيش اللبنانيّ لتحديد اماكن وجود الشهداء تحت الانقاض وحتى الساعة لم يسمح بدخول الاهالي الى البلدة