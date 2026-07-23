الجيش الكويتي: تعرض منفذ العبدلي الحدودي مع العراق لهجوم بطائرة مسيرة اليوم

الجيش الكويتي: الهجوم تسبب في أضرار مادية ولا انباء عن إصابات

الجيش الكويتي: الهجوم تسبب في أضرار مادية ولا انباء عن إصابات

رويترز عن وسائل إعلام رسمية: مقتل فرد من الجيش الإيراني في هجمات أميركية على الشلامجة في إيران مساء أمس الأربعاء