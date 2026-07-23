بيان لدول الخليج والأردن: نرحب بقرار رئيس وزراء العراق حصر السلاح في يد الدولة ونؤكد دعمنا لإجراءات حكومته

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بيان لدول الخليج والأردن: ندعو مجلس الأمن الى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف اعتداءات إيران فورا وندعو مجلس الأمن الى الاعتراف بحق الدول المتضررة من اعتداءات إيران في الدفاع عن النفس