البيت الأبيض يؤكد: اتفاقية الطاقة مع السعودية مشروطة باتفاقيات إبراهيم

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع السعوديين في الماضي بشأن الاتفاقيات

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع السعوديين في الماضي بشأن الاتفاقيات

بيان لدول الخليج والأردن: نؤكد تضامننا مع السعودية ودعمنا لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها