الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة حداثا وآخر على دفعتين في صربين بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة

رئيس المنظمة البحرية الدولية: ندين بشكل قاطع أحدث الهجمات على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر

رئيس المنظمة البحرية الدولية: ندين بشكل قاطع أحدث الهجمات على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر

متحدث باسم الحكومة البريطانية: البلاد على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة بالتعاون الوثيق مع دول حلف شمال الأطلسي