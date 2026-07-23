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الصحة الإيرانية: مقتل 55 شخصا وإصابة 629 إثر الهجمات الأميركية على إيران منذ 27 حزيران

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2026-07-23 | 14:51
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الصحة الإيرانية: مقتل 55 شخصا وإصابة 629 إثر الهجمات الأميركية على إيران منذ 27 حزيران
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الصحة الإيرانية: مقتل 55 شخصا وإصابة 629 إثر الهجمات الأميركية على إيران منذ 27 حزيران

 
 
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