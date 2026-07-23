بيان لثماني دول عربية وإسلامية: ندين استمرار انتهاكات إسرائيل لتغيير الطابع التاريخي والقانوني للقدس الشرقية

بيان لثماني دول عربية وإسلامية: ندين تصعيد إسرائيل بالمسجد الأقصى واستمرار اقتحامات المستوطنين ووزراء متطرفين ونؤكد ألا سيادة لإسرائيل على القدس أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية

بيان لثماني دول عربية وإسلامية: ندين تصعيد إسرائيل بالمسجد الأقصى واستمرار اقتحامات المستوطنين ووزراء متطرفين ونؤكد ألا سيادة لإسرائيل على القدس أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية

سماع دوي انفجارات قوية في القطاع الغربي وتبين أن القوات الإسرائيلية قامت بعملية تفجير على دفعتين لعدد من المنازل في منطقة مجدل زون