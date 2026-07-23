وكالة تسنيم: صاروخان أميركيان أصابا منطقة بالقرب من قرية مسن بجزيرة قشم جنوبي إيران

بيان لثماني دول عربية وإسلامية: نؤكد أن كامل مساحة الحرم القدسي هي مكان عبادة خالص للمسلمين كما نؤكد أن إدارة أوقاف القدس تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية

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