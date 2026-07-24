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o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٥ جريحًا في١٠ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2026-07-24 | 00:33
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٥ جريحًا في١٠ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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